В Петербурге на фестивале света покажут "Светящуюся луну" и шоу дронов

Зрители смотрят мультимедийный спектакль на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Зрители смотрят мультимедийный спектакль на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Осенний фестиваль света в Санкт-Петербурге посвятят космосу, цифровым технологиям и будущему. Гости фестиваля смогут увидеть инсталляции "Светящаяся луна" и "Гигантские зайцы", а также масштабное шоу дронов.

Фестиваль света пройдет в северной столице с 3 по 5 ноября. В этом году для него будет задействована площадка СКК "Петербургский", где развернется основное действие фестиваля света, а также часть территории Московского Парка Победы.

"В рамках фестиваля будет представлена мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу с участием более 100 квадрокоптеров… Для качественной передачи светового изображения на фасад СКК, перед комплексом будут выстроены сценические декорации, которые были специально сконструированы для фестиваля в Петербурге", — отмечают организаторы.

"Инсталляции "Светящиеся шары", "Гигантские зайцы" и говорящие лица на деревьях очень эффектно смотрятся в темное время суток – "разбросанные" по большой территории, они отсылают зрителя к фантастическим сюжетам из "Алисы в стране чудес" с Чеширским Котом и Белым Кроликом", — говорится в сообщении.

Также гости фестиваля смогут побродить по "мистическому лесу" с фигурами животных, сфотографироваться в аллее из 500 светящихся фонариков, специально смонтированными для фестиваля.

В исторической части парка будет представлена мультимедийная "Зона памяти" – объект под открытым небом с миниатюрными светильниками, отсылающими к событиям Второй мировой войны.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть на Обводном канале (напротив Планетария №1) гигантскую светящуюся луну. Ее вес составляет более 1,5 тонн, диаметр — 6,2 метра. Для того чтобы зафиксировать такую масштабную конструкцию на поверхности воды, использовались специальные тросы, которыми луна крепится к швартовным кольцам. Посмотреть на луну могут все желающие, удобнее всего это сделать с Рузовского и Можайского мостов.

Также впервые в рамках фестиваля света на площадке Планетария №1 и Капеллы "Таврическая" можно будет посетить лекции, мастер-классы и хакатон.

По словам председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, фестиваль света претендует на звание одной из визитных карточек Петербурга.

"Мы развиваем все известные виды туризма, в том числе событийный туризм. В плеяде событийных мероприятий фестиваль света выделяется в качестве самого популярного у российских и зарубежных туристов, приезжающих в Петербург", — отметил он.

Ожидается, что осенний фестиваль света в Петербурге посетят более 100 тысяч зрителей.