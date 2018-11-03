В Петербурге на фестивале света покажут "Светящуюся луну" и шоу дронов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Осенний фестиваль света в Санкт-Петербурге посвятят космосу, цифровым технологиям и будущему. Гости фестиваля смогут увидеть инсталляции "Светящаяся луна" и "Гигантские зайцы", а также масштабное шоу дронов.
"В рамках фестиваля будет представлена мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу с участием более 100 квадрокоптеров… Для качественной передачи светового изображения на фасад СКК, перед комплексом будут выстроены сценические декорации, которые были специально сконструированы для фестиваля в Петербурге", — отмечают организаторы.
"Инсталляции "Светящиеся шары", "Гигантские зайцы" и говорящие лица на деревьях очень эффектно смотрятся в темное время суток – "разбросанные" по большой территории, они отсылают зрителя к фантастическим сюжетам из "Алисы в стране чудес" с Чеширским Котом и Белым Кроликом", — говорится в сообщении.
В исторической части парка будет представлена мультимедийная "Зона памяти" – объект под открытым небом с миниатюрными светильниками, отсылающими к событиям Второй мировой войны.
Также впервые в рамках фестиваля света на площадке Планетария №1 и Капеллы "Таврическая" можно будет посетить лекции, мастер-классы и хакатон.
По словам председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, фестиваль света претендует на звание одной из визитных карточек Петербурга.
"Мы развиваем все известные виды туризма, в том числе событийный туризм. В плеяде событийных мероприятий фестиваль света выделяется в качестве самого популярного у российских и зарубежных туристов, приезжающих в Петербург", — отметил он.
Ожидается, что осенний фестиваль света в Петербурге посетят более 100 тысяч зрителей.