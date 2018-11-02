В Турции впервые прошла акция "Большой этнографический диктант"

АНТАЛЬЯ (Турция), 2 ноя — РИА Новости. Всероссийская акция "Большой этнографический диктант" впервые проведена в Турции, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова в пятницу.

"Акция состоялась в Анкаре на площадке Российского центра науки и культуры, а также в Частной московской международной школе в Анталье впервые в Турции была проведена Всероссийская акция "Большой этнографический диктант". Это культурно-просветительское мероприятие организуется Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики и автономной некоммерческой организацией "Ассамблея народов Удмуртии" с целью побудить россиян к изучению своей истории, традиций своих предков, способствовать гармонизации межэтнических отношений", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в России акция проходит в третий раз подряд, а в Турции — впервые.

"Протестировать свои знания пришли российские соотечественники, а также изучающие русский язык турецкие граждане", — добавила Касимова.