РЯЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Победа футбольного клуба "Рязань-ВДВ" в чемпионате России среди женских команд вдохновит другие спортивные клубы региона, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встрече с женским футбольным клубом "Рязань-ВДВ".

Команда в 2018 году стала победителем чемпионата России среди женских команд и финалистом Кубка России.

Торжественная церемония награждения членов ФК "Рязань-ВДВ" прошла в спортивном комплексе "Старт" на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В мероприятии приняли участие член исполкома Российского футбольного союза Никита Симонян, руководители и тренерский состав футбольного клуба, руководство РГВВДКУ, курсанты училища.

Николай Любимов поздравил футболисток с победой на чемпионате России по футболу.

"Жители Рязанской области любят и ценят ваш клуб, гордятся вами. Ваша победа — отличный подарок к 100-летию десантного училища. Ведь здесь с особой радостью узнают о каждом достижении команды. Надеюсь, что ваш пример вдохновит и другие клубы региона. И они тоже будут успешно защищать спортивную честь Рязанской области", — сказал Любимов.

Глава региона поблагодарил тренерский состав футбольного клуба за большую проделанную работу по подготовке команды к соревнованиям и пожелал спортсменкам новых достижений.

"Я уверен, что это не последняя ваша победа. Мы всегда будем за вас болеть", — подчеркнул губернатор.

На церемонии награждения Любимов и Симонян вручили футболисткам, тренерам и медицинскому персоналу клуба знаки губернатора Рязанской области "240 лет Рязанской губернии", медали и кубок за первое место в чемпионате России. В свою очередь, спортсменки подарили почетным гостям памятные сувениры с символикой клуба.

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