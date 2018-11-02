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Общество

В Рязанской области сделают все, чтобы молодежь могла реализовать себя

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Рязанской области приложат все усилия, чтобы молодые люди могли реализовать себя в регионе, заявил губернатор Николай Любимов в пятницу на церемонии вручения паспортов, которая состоялось в рамках Всероссийской акции "Мы – граждане России".

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Всероссийская акция "Мы – граждане России" проходит в Рязанской области с 2002 года. Ее организаторы – региональное отделение "Российского союза молодежи" при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Акция направлена на популяризацию государственных символов РФ в молодежной среде, формирование гражданской культуры и уважительного отношения к основному документу гражданина страны.

Вручение паспортов, которое прошло 2 ноября, было приурочено к празднованию Дня народного единства.

"Этот праздник учрежден в честь объединения русского народа и символизирует обретение независимости нашей Родины, освобождение страны от иноземных интервентов, завершение долгого и тяжелого периода смутного времени в России. Современная Россия – сильное, независимое государство, занимающее лидирующие позиции на мировой политической арене. И сегодня главная задача для вас – молодых россиян – сохранить и преумножить достижения старшего поколения", — сказал Любимов.

Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Губернатор отметил, что в зале присутствуют отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых мероприятий.

"Все вы уже проявили себя, зарекомендовали наилучшим образом. Желаю, чтобы и впредь вы сохранили активную жизненную позицию, были примером для сверстников, добивались поставленных целей. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы вы могли реализовать себя, в том числе в Рязанской области. Уверен, что многие из вас прославят в дальнейшем наш прекрасный регион, а возможно, и страну. Желаю быть настоящими патриотами нашего Отечества. Берегите и цените свой паспорт. Это – свидетельство вашей принадлежности к народу великой России. Помните об этом всегда и гордитесь тем, что вы россияне!" – сказал Любимов.

Паспорта 35 школьникам из 25 муниципальных образований региона вручались в уникальной обложке с изображением символов Рязанской области. Также участники церемонии получили значки с изображением триколора и издание Конституции Российской Федерации.

Михайлов, Рязанская область. Архивное фото
© Фото : http://www.mixailov.org/
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В пятницу Любимов провел торжественный прием в честь Дня народного единства. Участниками приема стали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, почетные граждане Рязанской области, руководители центральных исполнительных органов власти и силовых структур региона.

Губернатор подчеркнул, что народное единство – бесценное наследство, которое страна обрела более 400 лет тому назад, во времена Минина и Пожарского, и в защиту родины от иноземных захватчиков большой вклад внесли жители рязанского края.

"Рязанцы и сейчас продолжают славные традиции предшественников, эффективно, с душой работают на благо области. Свидетельство тому – вы – почетные граждане региона. Вы – наша гордость, соль земли Рязанской, на вашем примере учится молодежь. Благодаря таким людям, как вы, крепнет и развивается наш регион, становится сильнее наша страна, укрепляется единство всего нашего общества", – сказал губернатор.

Участникам приема Николай Любимов вручил памятные сувениры: статуэтки с символикой региона и буклеты с информацией обо всех почетных гражданах Рязанской области.

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