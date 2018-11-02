Путин пообещал выделить ресурсы на работу волонтеров в сельской местности

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти РФ окажут финансовую поддержку неправительственным организациям и волонтерам в сельской местности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С этого года будем выделять ресурсы соответствующие и для работы волонтеров, неправительственных организаций в сельской местности. Что чрезвычайно важно и тоже очень востребовано", — сказал Путин, выступая на форуме "Сообщество".

Он отметил, что в целом деятельность некоммерческих организаций будет расширяться на малые города и сельскую местность.