За шесть лет государство выделило НКО 30 миллиардов рублей, заявил Путин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за минувшие шесть лет на деятельность некоммерческих организаций страны было выделено 30 миллиардов рублей, в этом и следующем году грантовая поддержка НКО составит по 8 миллиардов, а в 2020 году будет не меньше.
Он отметил, что в ходе посещения форума имел возможность и удовольствие познакомиться с некоторыми из проектов активистов и непосредственно теми людьми, которые их реализуют.
"Что можно сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов", — заявил президент РФ.
Перед выступлением Путин ознакомился с социальными проектами, которые осуществляются под эгидой Общественной палаты в различных сферах жизни. В рамках этих проектов, в частности, проводится реабилитация онкологических больных после операции, ведется работа с детьми-инвалидами, проводится обучение детей, предоставляется возможность школьникам участвовать в обустройстве городов, где они живут, спасаются редкие животные, занесенные в Красную книгу. Проекты осуществляются при помощи президентских грантов. Глава государства пообещал, что они и далее будут выделяться.