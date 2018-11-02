За шесть лет государство выделило НКО 30 миллиардов рублей, заявил Путин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за минувшие шесть лет на деятельность некоммерческих организаций страны было выделено 30 миллиардов рублей, в этом и следующем году грантовая поддержка НКО составит по 8 миллиардов, а в 2020 году будет не меньше.

"Хочу заверить вас, что и мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия. Напомню, что за предыдущие шесть лет на деятельность НКО мы выделили значительные суммы — 30 миллиардов рублей, и этом году — 8, и в следующем — 8, и в 2020-м будет не меньше того", — сказал Путин, выступая на форуме активных граждан "Сообщество" в пятницу.

Он отметил, что в ходе посещения форума имел возможность и удовольствие познакомиться с некоторыми из проектов активистов и непосредственно теми людьми, которые их реализуют.

"Что можно сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов", — заявил президент РФ.

Он поздравил лауреатов конкурса "Мой проект — моей стране", награждение победителей которого состоится в этот день в рамках форума. Путин также пожелал всем участникам форума успехов в их благородной, "очень нужной нашей стране и нашим людям работе".

Перед выступлением Путин ознакомился с социальными проектами, которые осуществляются под эгидой Общественной палаты в различных сферах жизни. В рамках этих проектов, в частности, проводится реабилитация онкологических больных после операции, ведется работа с детьми-инвалидами, проводится обучение детей, предоставляется возможность школьникам участвовать в обустройстве городов, где они живут, спасаются редкие животные, занесенные в Красную книгу. Проекты осуществляются при помощи президентских грантов. Глава государства пообещал, что они и далее будут выделяться.

"Все, что вы рассказали, все востребовано и интересно. Меня особенно порадовало, что это хороший пример взаимодействия неправительственных организаций, волонтеров в широком смысле слова и официальных структур, муниципальных и региональных. Это действительно дает, как правило, хороший эффект. Я рад тому, что вы вовлечены сами в полезное и при этом благородное дело и других людей вовлекаете. Польза какая конкретная большому числу людей. Это очень здорово, будем и дальше работать", — сказал Путин.