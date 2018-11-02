В Москве пробки в пятницу вечером достигли девяти баллов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пробки в Москве к вечеру пятницы перед праздничными выходными достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, на данный момент в городе наблюдаются заторы на всех вылетных магистралях в сторону области, кроме того, есть ограничения движения в центре.

По данным сервиса, заторы зафиксированы на западе, северо-западе, востоке и юго-востоке МКАД, практически на всем протяжении ТТК и Садового кольца, а также на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской, Котельнической, Космодамианской набережных, на Пятницкой улице, Большой Якиманке, Страстном бульваре, Новом Арбате, улице Большая Лубянка, а также на Рождественском и Чистопрудном бульваре.