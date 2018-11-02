Пензенский губернатор наградил детей за героическое спасение людей

ПЕНЗА, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу вручил троим школьникам награды за героические поступки по спасению людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, сообщило правительство региона.

В пресс-службе отметили, что ученик школы №1 поселка Мокшан Владислав Красовский, который во время половодья этого года спас из затопленных домов шесть человек и собаку, получил медаль российского союза спасателей.

Кроме того, благодарностей союза спасателей удостоены Никита Карнашенко из Бессоновского района, спасший на пожаре 93-летнюю соседку, и Никита Копылов из города Сердобск, который вывел из загоревшегося дома двух младших сестер и вынес полуторагодовалого брата.

По данным властей, самому младшему из героев всего девять лет.

"Это настоящие герои, это достойный пример для подражания, на который должны равняться их сверстники. Ребята совершили подвиг, рисковали жизнью, спасая других… Спасибо земле пензенской, что у нас растут такие дети", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что награждение детей инициировал сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.