Пушкина прокомментировала возможное изъятие термина "приемные родители"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Идея изъятия из законодательства термина "приемные родители" и замену его на термин "возмездная опека" для самих детей и родителей ничего не изменит, но, возможно, поможет избежать путаницы в формулировках, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее агентство "Москва" сообщило со ссылкой на члена временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елену Попову, что в Совфеде обсуждаются соответствующие поправки. Позже руководитель временной комиссии Елена Мизулина заявила, что первое заседание комиссии состоится 6 ноября, поэтому преждевременно говорить о каких-то законодательных инициативах.

"Может быть, идея в том, чтобы было не три формы устройства — усыновление, опека, приемная семья, а две — усыновление и опека. Но, по сути, для детей и родителей ничего не изменится. Видимо, чтобы люди не путались, действительно. Разницы между приёмными родителями и возмездными опекунами нет. Дело в формулировках, как мне кажется", — сказала Пушкина РИА Новости.

Она пояснила, что, согласно действующему законодательству, приемная семья — это форма возмездной опеки. Поэтому, отметила Пушкина, разница здесь только в названии.