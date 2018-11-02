В СК обсудили возможность создания нового кадетского корпуса на Кавказе

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Возможность создания нового кадетского корпуса на Северном Кавказе обсудили в пятницу на совещании в Следственном комитете России, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что внутриведомственная система образования и повышения квалификации нуждается в расширении.

"В частности, обсуждались вопросы целесообразности создания нового кадетского корпуса в Северо-Кавказском регионе и расширения системы высшего профессионального образования путем создания пяти филиалов Санкт-Петербургской и Московской академий Следственного комитета: в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Хабаровске и Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудили меры по улучшению социальных условий обучающихся и преподавателей. В частности, Бастрыкин поручил руководителю главного управления обеспечения деятельности в кратчайшие строки проработать вопрос о повышении стипендии студентам академий, исходя из имеющегося бюджета, сообщает ведомство.

На совещании также обсудили вопрос внедрения заочной формы обучения в академиях СК из-за потребности в высококвалифицированных кадрах.