Керчь может претендовать на звание самого старого города РФ, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнаруженные археологические находки позволяют Керчи претендовать на звание самого старого города России.

По словам Аксенова, на совещании в крымском правительстве под руководством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, которое прошло в пятницу, обсуждался вопрос последних раскопок в Керчи, где обнаружены уникальные религиозные строения, датируемые 4-5 веками до нашей эры, и множество артефактов, возраст которых может достигать более 2,5 тысячи лет.

"Все это дает Керчи право претендовать на звание самого старого города Российской Федерации. Для Крыма подобные находки являются настоящим окном возможностей, которым необходимо воспользоваться для привлечения туристов на полуостров и, соответственно, для увеличения поступлений в бюджеты Республики Крым и муниципальных образований", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Голодец провела в пятницу в Симферополе совещание на тему реализации мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития крымского региона до 2022 года в сфере туризма, культуры и спорта.

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