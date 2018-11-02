Юрист рассказала об эффективном способе борьбы с домашним насилием

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Охранный ордер — решение суда о защите жертвы от насильника — может стать важнейшим инструментом в борьбе с домашним насилием в России, сообщила соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алена Попова.

В январе 2018 года депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина заявляла, что внести законопроект об основах профилактики домашнего насилия в Госдуму планируется в течение нескольких месяцев. На данный момент проект закона находится на стадии активных дискуссий и еще не прошел чтений Думы. В законопроекте есть три новации в рамках проблемы насилия: введение охранных ордеров, четкое определение термина "домашнее насилие" и перевод дел о домашнем насилии в категорию публичного и частно-публичного обвинения.

"Самый важный инструмент профилактики домашнего насилия — это охранные ордера. Это тот документ, который выдает или полиция, или суд. Это запрет определенных действий. Это запрет на насилие, запрет на приближение и так далее", — сказала Попова на пресс-конференции.

Она добавила, что в случае принятия закона о профилактике домашнего насилия вынесение охранного ордера может быть обжаловано. Также с гражданско-правовой точки зрения человек, действия которого были ограничены охранным ордером, может требовать возмещения морального вреда. На данный момент практика вынесения охранных ордеров применяется в 119 странах мира, в частности в Китае и Белоруссии.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.