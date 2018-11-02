Проекты Ивановской области вошли в шорт-лист конкурса "Доброволец России"

ИВАНОВО, 2 ноя — РИА Новости. Ивановская область заняла первое место среди регионов России по числу проектов, прошедших заочный этап всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Ивановская область получит в этом году еще 23 автомобиля скорой помощи "В шорт-лист для народного голосования вошли девять добровольческих инициатив Ивановской области. Это больше, чем отобрано от других регионов нашей страны", — сказал собеседник агентства.

Для участия во всероссийском конкурсе "Доброволец России — 2018" подано более 15 тысяч заявок со всей России, и только 160 из них отобрано для этапа народного голосования.

По его итогам определят три лучших проекта в номинациях "Помощь детям", "Вдохновленные искусством", "Вокруг меня" "Уверенные в будущем", "Волонтерский центр", "Рожденные помогать" — в разных возрастных категориях. Народное голосование пройдет с 1 по 15 ноября на официальном сайте проекта "Добровольцы России". Очный финал конкурса и награждение победителей состоится 5 декабря в Москве. Победители смотра получат гранты на реализацию проектов на сумму до одного миллиона рублей, а также смогут стать экспертами молодежных и общественных форумов страны.

От Ивановской области в шорт-лист народного голосования вошли следующие проекты: "Кохомский Дед Мороз" (номинация "Помощь детям), "Портрет ветерана" и "Мы дружбою нашей сильны" (номинация "Вдохновленные искусством"), "Троллейбус памяти" ("Уверенные в будущем"), "Мечты сбываются" и "Акция #Кедр_за_крышку от Проекта ЭКОвместе" (номинация "Вокруг меня), "III Межрегиональный форум волонтеров медицинских образовательных учреждений" ("Волонтерский центр"), "Городской благотворительный марафон "Ты нам нужен!" и "Твори добро на благо людям" ("Рожденные помогать").

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