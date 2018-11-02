В Совфеде предложили оставить термин "приемные родители"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает правильным оставить в законодательстве термин "приемные родители", не заменяя его понятием "возмездная опека".

Ранее агентство "Москва" сообщило со ссылкой на члена временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елену Попову, что в Совфеде обсуждаются соответствующие поправки. Позже руководитель временной комиссии Елена Мизулина заявила, что первое заседание комиссии состоится 6 ноября, поэтому преждевременно говорить о каких-то законодательных инициативах.

"Наверное, юристы должны дать свое заключение. Но жизненная философия трактует все по-другому, лучше оставить все как есть", — сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство приемных родителей со временем становятся для детей очень близкими людьми. "Если родные родители бросают своих детей, оставляют в сложных ситуациях, то усыновители становятся лучше, чем родные", — сказал сенатор.