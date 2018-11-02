В Совфеде предложили оставить термин "приемные родители"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает правильным оставить в законодательстве термин "приемные родители", не заменяя его понятием "возмездная опека".
"Наверное, юристы должны дать свое заключение. Но жизненная философия трактует все по-другому, лучше оставить все как есть", — сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Он подчеркнул, что абсолютное большинство приемных родителей со временем становятся для детей очень близкими людьми. "Если родные родители бросают своих детей, оставляют в сложных ситуациях, то усыновители становятся лучше, чем родные", — сказал сенатор.