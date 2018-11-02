В День народного единства ограничат движение в двух округах Москвы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение автомобилей временно перекроют на двух участках на северо-западе и юго-востоке Москвы 4 ноября из-за планируемых акций ко Дню народного единства, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.

С 10.30 движение будет перекрыто по маршруту от станции метро "Октябрьское поле" по улице Маршала Бирюзова и улице Маршала Василевского до станции метро "Щукинская".

С 11.00 автомобилисты не смогут проехать по участку от улицы Перерва (дом 62, корпус 3) до памятника "Солдату Отечества".

Отмечается, что движение по участкам будет открываться по мере движения колонны.