МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации не принято решение о подготовке законопроекта, предусматривающего изъятие из законодательства термина "приемные родители" и замену его на термин "возмездная опека", сообщила РИА Новости руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.
Как отметила Мизулина, никаких решений о подготовке законопроекта об изъятии термина "приемные родители" комиссией не принято.
"Первое заседание нашей комиссии в этой сессии состоится только 6 ноября, поэтому преждевременно говорить о каких-то законодательных инициативах от комиссии", — подчеркнула сенатор.
По её словам, законопроекты по целому комплексу вопросов, касающихся, в том числе, опеки и попечительства, находятся в работе.
"Среди прочих такая инициатива сенатора Поповой есть, но она только обсуждается в числе других, окончательного решения не принято", — отметила Мизулина.