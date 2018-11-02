В СФ опровергли данные о подготовке проекта о термине "возмездная опека"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации не принято решение о подготовке законопроекта, предусматривающего изъятие из законодательства термина "приемные родители" и замену его на термин "возмездная опека", сообщила РИА Новости руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

Ранее агентство "Москва" сообщило со ссылкой на члена временной комиссии Елену Попову, что в комиссии подготовлен соответствующий законопроект.

Как отметила Мизулина, никаких решений о подготовке законопроекта об изъятии термина "приемные родители" комиссией не принято.

"Первое заседание нашей комиссии в этой сессии состоится только 6 ноября, поэтому преждевременно говорить о каких-то законодательных инициативах от комиссии", — подчеркнула сенатор.

По её словам, законопроекты по целому комплексу вопросов, касающихся, в том числе, опеки и попечительства, находятся в работе.

"Среди прочих такая инициатива сенатора Поповой есть, но она только обсуждается в числе других, окончательного решения не принято", — отметила Мизулина.