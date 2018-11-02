В Североморске нашли 79-летнего мужчину из Украины, сбежавшего к любимой

МУРМАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Полицейские в Североморске Мурманской области помогли женщинам из Украины разыскать их 79-летнего родственника, который отправился к своей возлюбленной на Крайний Север с серьезными намерениями и перестал выходить на связь с сестрой и племянницей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Обращение жительниц Кировска Луганской Народной республики поступило в отдел полиции Североморска. Людмила Слободян и Екатерина Ищук писали о том, что 79-летний мужчина, который является братом одной из них и дядей другой, выехал из Украины на поезде через Москву к месту регистрации в поселке Сафоново Мурманской области. С того времени связь с ним прервалась.

"В процессе поиска сотрудники уголовного розыска североморского отдела полиции проверили адрес в поселке Сафоново, указанный заявительницами, опросили жителей ближайших домов. Однако пропавшего без вести человека не нашли", — сообщили в полиции.

Но участковый уполномоченный младший лейтенант Александр Тихонов, подключившись к поиску, вспомнил, что недавно на своем административном участке в поселке Сафоново опрашивал очень похожего по приметам человека.

"Мужчина проживал в квартире знакомой, с которой его связывали романтические отношения. Пара планировала создать семью. Дочка северянки почему-то забеспокоилась, не пытается ли жених обмануть мать и завладеть ее имуществом", — пояснили в ведомстве.

Тогда в присутствии участкового мужчина сумел убедить дочь своей невесты, что у него самые добрые и серьезные намерения. Тихонов предположил, что именно этого мужчину могут искать украинские родственники. Проверенная оперативными сотрудниками информация подтвердилась.

"Найденный "потеряшка" пояснил, что противоправных действий в отношении него не совершено. Он не мог позвонить родственникам, так как потерял номера их телефонов", — рассказали полицейские.

Успокоенные известиями с крайнего севера жительницы Украины выразили искреннюю благодарность североморским полицейским, признавшись, что те внесли в их семью радость и спокойствие.