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Общество

Социологи рассказали, какие слова Путина на "Валдае" запомнились россиянам

(обновлено: 14:42 02.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖительница Омска смотрит трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на итоговой сессии международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017Жительница Омска смотрит трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на итоговой сессии международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высказывание президента РФ Владимира Путина об ответном ядерном ударе на заседании Валдайского клуба больше других запомнилось россиянам, которые слышали или читали выступление, свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара. По словам Путина, "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен, а мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Более трети респондентов (34%) указали, что знакомы с содержанием выступления президента РФ на заседании Валдайского клуба. Слова об ответном ударе оказались самым популярным ответом на вопрос: "Что из того, о чем говорил Путин в своем выступлении, вам больше всего запомнилось?" — об этом заявили 5% от всех опрошенных.

На другие факторы в выступлении президента — сам стиль речи, вопросы внешней политики, обороноспособности, будущего и прочие — указали в общей сложности 11% респондентов, 13% затруднились ответить, а 5% указали, что ничего не запомнилось.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи

Согласно опросу, 40% россиян знают (10%) либо слышали (30%) о выступлении президента РФ на заседании Валдайского клуба, при этом 57% опрошенных заявили, что о выступлении "слышат впервые".

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© РИА Новости
"Агрессоры сдохнут, а мы попадем в рай" — Путин об ответе на ядерный удар

Из тех, кто смотрел, слышал или читал выступление (34%), отвечая на вопрос "какое впечатление произвело на вас выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба", 19% отметили, что положительное, 7% нашли и положительные и отрицательные черты, 3% ответили, что отрицательное, а 5% респондентов затруднились с выбором ответа.

Опрос показал, что среди россиян старше 60 лет гораздо больше тех, кто знает или слышал о заседании, по сравнению с молодыми людьми от 18 до 30 лет — 60% против 25%.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи. 18 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи. 18 октября 2018

Путин 18 октября принял в Сочи участие в пленарной сессии юбилейного XV заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященного теме "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке". Участники Валдайского форума сосредоточились на российской повестке в XXI веке. Эксперты поговорили о политических и социально-экономических перспективах России, общественном и культурном развитии страны, ее месте в формирующемся мире. В ежегодном заседании клуба "Валдай" принимали участие 130 экспертов из 33 стран.

Опрос "ФОМнибус" проходил 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Х. Аршин
Про "Валдай" уже все забыли, а Путина всё пиарят "на старых дрожжах"... Путинский режим прогнил насквозь и народная любовь к президенту умерла... Надеются оживить?
15:04
02.11.2018
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Terekhov_73
"Сорок душ посменно воют - раскалились до бела
Во как всех нас беспокоют, треугольные дела!!! .."
В. С. Высоцкий

Не пенсионное изменение, не 20% НДС, ни вопросы с ценами и тарифами, ни немощь нашей полиции в пресечении противоправных актов совершенных с особым цинизмом к закону и обществу и более чем странные приговоры судов по резонансным делам с хищением миллиардов Госсобственности; не то, как будет зимовать залитый Краснодарский край - ответный удар всем в сознание запал!
14:52
02.11.2018
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