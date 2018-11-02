Социологи рассказали, какие слова Путина на "Валдае" запомнились россиянам

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высказывание президента РФ Владимира Путина об ответном ядерном ударе на заседании Валдайского клуба больше других запомнилось россиянам, которые слышали или читали выступление, свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара. По словам Путина, "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен, а мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Более трети респондентов (34%) указали, что знакомы с содержанием выступления президента РФ на заседании Валдайского клуба. Слова об ответном ударе оказались самым популярным ответом на вопрос: "Что из того, о чем говорил Путин в своем выступлении, вам больше всего запомнилось?" — об этом заявили 5% от всех опрошенных.

На другие факторы в выступлении президента — сам стиль речи, вопросы внешней политики, обороноспособности, будущего и прочие — указали в общей сложности 11% респондентов, 13% затруднились ответить, а 5% указали, что ничего не запомнилось.

Согласно опросу, 40% россиян знают (10%) либо слышали (30%) о выступлении президента РФ на заседании Валдайского клуба, при этом 57% опрошенных заявили, что о выступлении "слышат впервые".

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Из тех, кто смотрел, слышал или читал выступление (34%), отвечая на вопрос "какое впечатление произвело на вас выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба", 19% отметили, что положительное, 7% нашли и положительные и отрицательные черты, 3% ответили, что отрицательное, а 5% респондентов затруднились с выбором ответа.

Опрос показал, что среди россиян старше 60 лет гораздо больше тех, кто знает или слышал о заседании, по сравнению с молодыми людьми от 18 до 30 лет — 60% против 25%.

Путин 18 октября принял в Сочи участие в пленарной сессии юбилейного XV заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященного теме "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке". Участники Валдайского форума сосредоточились на российской повестке в XXI веке. Эксперты поговорили о политических и социально-экономических перспективах России, общественном и культурном развитии страны, ее месте в формирующемся мире. В ежегодном заседании клуба "Валдай" принимали участие 130 экспертов из 33 стран.

Опрос "ФОМнибус" проходил 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.