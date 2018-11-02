Путин поздравил Петербургский физико-технический институт со столетием

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественного вечера, посвященного 100-летию Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук, отметив важную роль учебного заведения в жизни отечественного научного сообщества, сообщается на сайте Кремля.

"Создание этого поистине легендарного института стало большим событием в жизни отечественного научного сообщества, всей страны. Заложенные в работу центра прогрессивные принципы, смелые идеи и уникальный командный дух позволили взрастить в его стенах целую плеяду выдающихся ученых-физиков, в том числе нобелевских лауреатов", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что сегодня творческий коллектив института стремится приумножать традиции предшественников, занимается перспективными фундаментальными исследованиями, решает востребованные временем прикладные задачи.

"Такой подход имеет огромное значение для динамичного развития института, его дальнейшей плодотворной деятельности во благо России", — отметил президент.