Кибердружины должны работать в связке с правоохранителями, считают в ОП

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Создание кибердружин для поиска экстремизма в интернете допустимо, если их участники будут работать в связке с правоохранительными органами, Общественная палата готова, если потребуется, внести свои предложения по инициативе, сообщил РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера.

"А почему нет? Иногда некоторые выходят с нагайками, вот такая самодеятельность — это неправильно. А если с правоохранительными органами — это нормально", — сказал Фадеев.

Он также согласился с предложением поучаствовать в подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о создании в России кибердружин, о котором ранее заявил депутат Госдумы, один из авторов инициативы Олег Быков ("Единая Россия").

"Это важная тема, если кто-то придет, то с удовольствием (внесем предложения — ред.)", — сказал Фадеев.

По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться в формате общественной организации, стать их участником смогут граждане РФ, достигшие 18 лет. Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.