ЦОДД дал рекомендации по выезду из Москвы в канун праздников

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы перед праздничными выходными порекомендовал горожанам выезжать из города до обеда пятницы или утром субботы, чтобы избежать заторов на трассах.

"Впереди праздничные выходные, сегодня и завтра на трассах будет плотно. Выезжать из города в пятницу лучше либо до обеда, либо завтра сразу после завтрака", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

В ведомстве добавили, что в выходные в центре будет свободно, но около парков возможны сложности со стоянкой. Маршруты лучше продумать заранее.