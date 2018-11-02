В Нижегородской области усилят контроль после пожара на турбазе

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение ГУ МЧС усилить контроль над организацией детского отдыха в регионе и проверить исправность всех систем жизнеобеспечения после пожара на базе отдыха, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранним утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего ребенка остается неизвестной.

"МЧС должно усилить контроль в этой сфере, провести проверки мест массового размещения детей в Нижегородской области. Необходимо проверить исправность всех систем жизнеобеспечения. Надзорным органам совместно с министерством образования поручаю проверить все места массового размещения детей вне зависимости от форм собственности и нахождения в реестре. Главам районов необходимо также немедленно включится в эту работу", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По информации министерства образования Нижегородской области, дети, отдыхавшие на турбазе, являются участниками проекта, организованного ООО "Галерея VIP тур".

"Турпутевки приобретались родителями самостоятельно. База ForRestHouse не находится в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Нижегородской области", — подчеркивается в сообщении.

Глава региона поручил региональному минобразования оказать необходимую психологическую помощь детям и родителям с привлечением квалифицированных психологов государственного детского оздоровительно-образовательного центра.

"Чисто по-человечески хочу обратиться к владельцам и руководителям мест отдыха: если вы берётесь организовывать отдых детей, то помните об огромной ответственности, которая ложится на ваши плечи. Родители вам доверяют самое дорогое, что у них есть, и самое страшное — не оправдать это доверие", — добавил Никитин.