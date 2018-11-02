Новосибирская клиника готова возместить ущерб за сломанный врачом шлагбаум

НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Новосибирская частная клиника "Претор", врач которой, спеша на прием к пациенту, вручную поднял стрелку шлагбаума на въезде во двор, готова в случае необходимости возместить ущерб, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
"В случае предъявления клинике "Претор" в установленном законом порядке требований мы обязуемся их исполнить", — сообщили в клинике, отказавшись от других комментариев.
В пресс-службе облправительства РИА Новости сообщили, что Травников сможет прокомментировать ситуацию и обращение депутата на встрече с журналистами 6 ноября. Получить комментарий обслуживающего дом ЖЭУ РИА Новости пока не удалось.
Депутат в своем обращении к главе региона написал, что история уже принесла медработнику известность и огромное уважение множества россиян. Он попросил Травникова представить врача Валерия Гаврилюка к государственной награде "Орден Мужества" или присвоить звание "Почетный гражданин Новосибирской области".