Новосибирская клиника готова возместить ущерб за сломанный врачом шлагбаум

НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Новосибирская частная клиника "Претор", врач которой, спеша на прием к пациенту, вручную поднял стрелку шлагбаума на въезде во двор, готова в случае необходимости возместить ущерб, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.

Ранее некоторые СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума, чтобы спецмашина могла проехать. Позже стало известно, что это повредило механизм устройства и врачу могут быть предъявлены претензии о возмещении ущерба. Реагируя на произошедшее, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил не штрафовать, а представить врача к награде. Обращение он направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

"В случае предъявления клинике "Претор" в установленном законом порядке требований мы обязуемся их исполнить", — сообщили в клинике, отказавшись от других комментариев.

В пресс-службе облправительства РИА Новости сообщили, что Травников сможет прокомментировать ситуацию и обращение депутата на встрече с журналистами 6 ноября. Получить комментарий обслуживающего дом ЖЭУ РИА Новости пока не удалось.

Депутат в своем обращении к главе региона написал, что история уже принесла медработнику известность и огромное уважение множества россиян. Он попросил Травникова представить врача Валерия Гаврилюка к государственной награде "Орден Мужества" или присвоить звание "Почетный гражданин Новосибирской области".