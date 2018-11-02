Поморье получило 30 президентских грантов - более 55 миллионов рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя — РИА Новости. По результатам конкурса президентских грантов 2018 года 30 некоммерческих организаций Архангельской области получат поддержку из федерального бюджета в размере более 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Архангельская область вновь очень достойно была представлена в конкурсе президентских грантов. В свою очередь, региональное правительство в 2019 году планирует увеличить поддержку социально ориентированных НКО как через областные программы, так и через муниципальные", — цитирует пресс-служба главу Поморья Игоря Орлова.

Всего в перечень победителей вошли 2 022 некоммерческие организации страны. В общей сложности между ними будет распределено около 4,7 миллиарда рублей по 15 приоритетным направлениям поддержки.

По информации региональной пресс-службы, в Архангельской области в тройку лидеров по размеру полученных грантов вошли благотворительная общественная организация — архангельский центр социальных технологий "Гарант" с проектом "Школа для тренеров некоммерческого сектора", на который выделено почти 10 миллионов рублей; общественная организация инвалидов "Надежда" с проектом "Доступная работа — залог успеха" (размер гранта составил 3,75 миллиона рублей); а также "Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области", получивший около 3 миллионов рублей на проект "Союз — ресурсный центр для поставщиков социальных услуг".

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