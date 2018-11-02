МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Дело арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит об отношении нынешней украинской власти к представителям прессы в целом, заявил журналистам генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Это не отношение к российским журналистам, это отношение к журналистам вообще. Они так же относятся к своим, украинским журналистам. Они громят редакции, поджигают телестудии, убивают — Олеся Бузину же просто убили. Здесь нет ничего избирательного по отношению к российским журналистам. Просто нынешняя украинская власть не совместима с нормальной журналистикой вообще. Она ее боится. Журналистика ей не нужна", — сказал Киселев на акции в поддержку Вышинского, которая проходит в пятницу у здания посольства Украины в Москве.

Киселев добавил, что украинским властям нужны не журналисты, а те, кто готов выполнять распоряжение руководства, которое изобретает "какие-то дикие тексты". По его мнению, в нынешней Украине журналистики нет и ее появление невозможно.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вышинский находится под арестом уже несколько месяцев. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.