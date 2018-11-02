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Общество

В Кремле считают, что Вышинский должен быть освобожден, заявил Песков

Сюжет:
Арест Кирилла Вышинского (451)
(обновлено: 12:41 02.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАкция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства УкраиныАкция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что арестованный на Украине руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Симоньян назвала позицию Запада по аресту Вышинского лицемерной
Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк задал ему вопрос о том, почему Россия не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.

"Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", — заявил Песков в ответ.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вышинский находится под арестом уже несколько месяцев. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после встречи в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вышинского арестовали за выполнение обязанностей журналиста, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.

"Дело шито белыми нитками". Акция в поддержку Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкК зданию посольства Украины пришли известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского.Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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К зданию посольства Украины пришли известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ манифестации приняли участие около ста человек.Плакат с портретом руководителя портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским на акции солидарности у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В манифестации приняли участие около ста человек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАкция проходила под девизом "Дело шито белыми нитками".Женщины на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Акция проходила под девизом "Дело шито белыми нитками".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОрганизаторы приурочили акцию к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Организаторы приурочили акцию к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭтот день учредили в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Документ осуждает любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников СМИ.Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Этот день учредили в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Документ осуждает любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников СМИ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" и держали портреты Кирилла с таким же хэштегом — #ВолюВышинскому.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" и держали портреты Кирилла с таким же хэштегом — #ВолюВышинскому.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ руках у собравшихся были катушки белых ниток.Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В руках у собравшихся были катушки белых ниток.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз посольства Украины к манифестантам никто не вышел.Участники на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Почти полгода он находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.Катушки с белыми нитками на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Почти полгода он находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРуководителю портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководителю портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЕще одну акцию в поддержку Вышинского активисты провели у дома приемов МИД России.Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Еще одну акцию в поддержку Вышинского активисты провели у дома приемов МИД России.
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