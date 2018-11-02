В Нижнем Новгороде установят памятник к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил волонтеров поучаствовать в обсуждениях по установке памятника к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2021 году будет отмечаться 800-летие основания Нижнего Новгорода, оргкомитет празднования возглавил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Глава региона на встрече с участниками первого нижегородского молодежного форума добровольцев предложил студентам принять участие в обсуждениях, посвященных подготовке и проведению 800-летия Нижнего Новгорода. Никитин готов рассмотреть идеи волонтеров по установке памятника – подарка городу к юбилею. Он считает, что эта дата должна быть увековечена в виде памятника", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что среди участников молодежного форума добровольцев — участники историко-культурных квестов "Россия объединяет", которые в интерактивной форме изучали подвиг народного ополчения 1612 года и историю сохранения памяти о нем.

Студент Константин Шахов предложил установить к 800-летию Нижнего Новгорода памятник простому человеку, патриоту родной земли.

"Считаю, что это очень правильная мысль. Учитывая огромную роль крестьянства в истории ополчения и страны в целом, это может быть памятник сельскому труженику, который в сложное время пришел на помощь Отечеству. Хотя решение еще только предстоит выработать", — прокомментировал идею студента Никитин.

Также глава региона напомнил, что в 2021 году состоится еще одно важное событие — 800 лет со дня рождения Александра Невского. "Думаю, что с учетом того, что его судьба была непосредственно связана с нашим регионом, то также необходимо продумать вопрос об увековечивании памяти о князе в Нижнем Новгороде. Мы обязательно организуем общественное обсуждение того, каким должен быть этот памятник или памятное место", — добавил Никитин.

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