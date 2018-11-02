Несколько десятков новых школьных автобусов появится в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 2 ноя — РИА Новости. Парк школьных автобусов Чувашии до конца года пополнится 26 новыми транспортными средствами, они заменят устаревший автопром, а также будут использованы для новых маршрутов, сообщает информационно-аналитическое управление администрации главы Чувашской Республики.

"Новые автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников, а также для открытия новых маршрутов", — говорится в сообщении.

В настоящее время в парк школьных автобусов в Чувашской Республике составляет 348 единиц, в том числе 322 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Автобусы перевозят более 12 тысяч детей из 1,14 тысяч населенных пунктов по 658 маршрутам. Еще 26 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные и массовые мероприятия).

Все автобусы отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к специализированному транспорту для перевозки детей, оснащены системой ГЛОНАСС, тахографам. Также с соответствие с дополнительными требованиями к организованной перевозке групп детей на всех новых автобусах установлены проблесковые маячки желтого цвета.

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