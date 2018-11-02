В Москве проходит акция в поддержку Кирилла Вышинского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве проходит акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции собрались у здания посольства Украины в Леонтьевском переулке. Ее девиз — "Дело шито белыми нитками".

Акция приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждается любое насилие над журналистами и сотрудниками СМИ.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется. "Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

Дело Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.