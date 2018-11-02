В Майкопе студентка оплатила долги волонтеров, чтобы спасти котенка

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Студентка из Майкопа оплатила долг приюта для бездомных животных перед клиникой в размере 340 тысяч рублей. Об этом написали волонтеры сообщества "Бездомные животные Майкопа" в Instagram.

Девушка попросила принять в приют найденного котенка. Когда ей ответили, что это невозможно из-за большого долга перед ветеринарной клиникой, она приняла решение заплатить необходимую сумму — 340 тысяч рублей.

"Шок, шок, шок… Друзья, мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова… За почти шесть лет существования нашей группы, такое волшебство, как пару дней назад, случилось в первый раз. <…> Мы очень хотели, чтобы вы все увидели лицо Ангела Хранителя нашей группы, которая нас просто спасла", — рассказали волонтеры и добавили, что девушка попросила на раскрывать ее имени.

Они добавили, что благодаря доброму поступку у них снова появилась возможность помогать животным.

Поступок девушки оценили и пользователи Сети.

"Прослезился. На сердце стало намного легче от мысли, что этот мир не обречен на гибель", — написал vasiliybundziak.

"Это замечательный пример того, как человек потратил деньги не на развлечения, а на благородное дело. Это вызывает уважение и восхищение прекрасной душой и добрым поступком!" — добавила marinesko.mar.