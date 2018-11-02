В Москве проходит акция солидарности с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Ее девиз — "Дело шито белыми нитками". Участники собрались у здания посольства Украины в Леонтьевском переулке.

Дело Вышинского

Мероприятие приурочено к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждается любое насилие над журналистами и сотрудниками СМИ.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.