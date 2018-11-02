В торговых сетях Приморья будут продавать рыбу по сниженным ценам

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Рыбохозяйственные и торговые компании Приморья подписали соглашения о прямых поставках в торговые сети рыбы, кальмара и рыбных консервов, что, по данным властей, снизит цену для местных жителей, сообщает администрация края.

В мероприятии принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко. Подписание состоялось в присутствии представителя президента России Виталия Крючкова и заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука.

"Теперь горбуша, камбала, навага, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы будут поставляться в торговые сети напрямую от производителя. Рыбу и рыбную продукцию по социальным ценам приморцы смогут приобрести в супермаркетах "Реми", "Самбери", "Фреш 25", "ОК", "Парус", "Мой Март" и "Рыбный островок", — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что на прилавках появится рыба по доступной цене, прежде всего, для малообеспеченного населения. На продукции с надписью "Социальная программа "Приморская рыба" будет указана цена производителя и цена реализации.

Обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений президента России Владимира Путина.