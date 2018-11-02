В Москве откроется итоговый форум Общественной палаты "Сообщество"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Итоговый форум "Сообщество", завершающий региональный цикл форумов Общественной палаты РФ 2018 года, пройдёт 2 и 3 ноября в Москве в Гостином дворе, его участники обсудят стратегию развития страны в рамках реализации национальных проектов, сообщают организаторы мероприятия.

Форум "Сообщество" — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.

"Центральной темой форума станет обсуждение стратегии развития страны и гражданского общества, которую будут рассматривать через призму национальных проектов: на площадке форума пройдет целый ряд панельных дискуссий, посвященных обсуждению стратегических направлений развития, обозначенных в послании президента России и майском указе", — говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Официальное открытие форума "Сообщество" состоится в пятницу утром. В течение двух дней на площадке форума будут работать 28 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики, экологии, развития сельских территорий и городской среды. Ряд секций будет посвящен региональной повестке: будут подняты вопросы экологической ответственности бизнеса на местах, будет обсуждаться тема развития Дальнего Востока и прибрежных территорий. Участники предложат свои идеи о том, как придать импульс развитию регионов, сократить между ними разрыв, сохранив при этом аутентичность каждой территории.

Как сообщила пресс-служба Кремля, второго ноября на форуме активных граждан "Сообщество" выступит Президент России Владимир Путин. Кроме того, глава Российского государства в рамках форума встретится с победителями конкурса социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!", среди которых — лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, а также социально активные граждане.

Ожидается, что участие в форуме примут министр спорта Павел Колобков, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, замминистра здравоохранения Олег Салагай, первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, глава Роструда Всеволод Вуколов, глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин и многие другие.

Всего на итоговом форуме "Сообщество" в Москве в этом году ожидается более 3500 участников и свыше 250 экспертов.