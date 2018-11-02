КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Четвертая очередь Набережной имени адмирала Серебрякова, которая соединит город с мемориалом "Малая Земля" и увеличит прогулочную зону, открывается в Новороссийске, сообщает мэрия города-героя.
Сообщается, что реконструкция набережной началось в 2006 году, когда был обновлён участок от морвокзала до городского пляжа. Реконструкция четвертой очереди шла семь лет.
По данным муниципалитета, на разрешение судебных споров, целью которых было объединение разрозненных земельных участков, принадлежавшим разным собственникам, у городских властей ушло 10 лет.