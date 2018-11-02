КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Четвертая очередь Набережной имени адмирала Серебрякова, которая соединит город с мемориалом "Малая Земля" и увеличит прогулочную зону, открывается в Новороссийске, сообщает мэрия города-героя.

"В 14.00 в Новороссийске откроют четвертую очередь Набережной имени адмирала Серебрякова", — отмечает пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что реконструкция набережной началось в 2006 году, когда был обновлён участок от морвокзала до городского пляжа. Реконструкция четвертой очереди шла семь лет.

"Она объединила фактически два района города Центральный и Южный и яхт клуб "Шкипер" с мемориалом "Малая земля" и продлила прогулочную зону до самого Алексино", — отмечает пресс-служба. В эту часть набережной перенесен известный памятник "Хамсе", говорится в сообщении.

По данным муниципалитета, на разрешение судебных споров, целью которых было объединение разрозненных земельных участков, принадлежавшим разным собственникам, у городских властей ушло 10 лет.