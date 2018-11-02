В школах России пройдут открытые уроки по истории Дня народного единства

Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве. Архивное фото

Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Интерактивные открытые уроки, приуроченные к празднованию Дня народного единства и посвященные истории праздника, пройдут в ряде российских школ, сообщили РИА Новости организаторы мероприятий в регионах.

Отмечается, что основной тематикой мероприятий будут вопросы межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Специальное мероприятие для школьников "День народного единства в исторической памяти" пройдет в пятницу, 2 ноября, в ставропольском музейно-выставочном комплексе "Моя страна. Моя история". Кроме того, в этот же день в Ярославле пройдет открытый урок, посвященный Дню народного единства, в мероприятии примет участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупинин.

Также в пятницу в Санкт-Петербурге запланировано просветительское мероприятие для школьников и педагогов "Фестиваль народных традиций", в рамках которого расскажут о традициях, обычаях и ремеслах народов страны, педагоги учреждений дополнительного образования проведут мастер-классы, выступят фольклорные коллективы из разных регионов России.