СМИ предсказали подорожание лекарств в России с 2019 года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России с 2019 года могут подорожать лекарства в среднем на десять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на Аптечную гильдию, участников рынка и экспертов.
Однако эксперты подчеркивают, что если рублю в ближайший месяц удастся укрепить свои позиции, то повышения цен на отечественные препараты можно будет избежать.
Помимо этого, отечественные препараты могут подорожать и из-за новых расходов производителей на маркировку, призванную убрать контрафакты из аптек.
Тем не менее, подорожание может обойти стороной препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных — порядка 700 медикаментов от самых распространенных заболеваний. Эксперты утверждают, что государство в ближайшее время не позволит изменить цены на такие лекарства.