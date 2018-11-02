СМИ предсказали подорожание лекарств в России с 2019 года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России с 2019 года могут подорожать лекарства в среднем на десять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на Аптечную гильдию, участников рынка и экспертов.

Отмечается, что повышение цен, в частности на импортные медикаменты, обусловлено ростом курса валюты. При этом отечественные производители также намерены увеличить цены из-за использования зарубежных компонентов в производстве и "других факторов".

Однако эксперты подчеркивают, что если рублю в ближайший месяц удастся укрепить свои позиции, то повышения цен на отечественные препараты можно будет избежать.

Помимо этого, отечественные препараты могут подорожать и из-за новых расходов производителей на маркировку, призванную убрать контрафакты из аптек.

Специалисты также отмечают, что на цену медикаментов может повлиять и повышение НДС до 20 процентов, несмотря на то, что изменение налога на сами лекарства не распространяется. Влияние НДС объясняется расходами на транспортные услуги, электроэнергию и другие.

Тем не менее, подорожание может обойти стороной препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных — порядка 700 медикаментов от самых распространенных заболеваний. Эксперты утверждают, что государство в ближайшее время не позволит изменить цены на такие лекарства.