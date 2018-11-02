ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и северокорейский Политехнический университет имени Ким Чака заключили меморандум о сотрудничестве, который предполагает совместные исследования и обмен студентами и преподавателями, сообщает ДВФУ.

Делегация Политехнического университета имени Ким Чака прибыла в ДВФУ для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию высшего инженерного образования на Дальнем Востоке России. Документ подписали ректоры вузов Никита Анисимов и Хон Се Хен.

"Руководство КНДР уделяет большое внимание развитию образовательных и научных связей с Россией. В ДВФУ есть известные научные школы по инженерным направлениям, и мы будем рады сотрудничать во всех возможных сферах", — отметил Хен.

Политехнический университет имени Ким Чака стал третьим партером ДВФУ в КНДР. Российский вуз сотрудничает с Университетом имени Ким Ир Сена и Пхеньянским университетом иностранных языков. Вузы обмениваются студентами и преподавателями, проводят совместные исследования и конференции. По межправительственному соглашению России и КНДР ежегодно 10-12 северокорейских аспирантов стажируются в ДВФУ по естественнонаучным и гуманитарным направлениям.