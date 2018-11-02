2 ноября по всей России пройдет Большой этнографический диктант

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет в каждом регионе России накануне Дня народного единства, 2 ноября, сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) РФ.
Без ограничений
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Выбрать наиболее удобную площадку для участия можно на сайте Большого этнографического диктанта. В этом году предполагается провести диктант на 4471 площадке, по оценкам организаторов, в мероприятии примет участие более 300 тысяч человек.
Принять участие в написании можно было как очно, так и онлайн. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта организуют онлайн-тестирование. Оно продлится с 10.00 по московскому времени 2 ноября до 5 ноября.
30 вопросов
Задание будет состоять из 30 вопросов: 20 из них одинаковые для всех площадок, еще 10 будут учитывать региональную специфику в зависимости от места проведения. За правильные ответы можно было получить максимум 100 баллов. На написание диктанта будет отведено 45 минут.
Организаторами Большого этнографического диктанта выступают ФАДН России, министерство национальной политики Удмуртии и региональная общественная организация "Ассамблея народов Удмуртии". Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнёрами акции выступают Россотрудничество, МИД РФ и Роскосмос. Научный партнер акции – Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН).