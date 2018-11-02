2 ноября по всей России пройдет Большой этнографический диктант

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет в каждом регионе России накануне Дня народного единства, 2 ноября, сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) РФ.

Без ограничений



Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году акция получила международный статус. К написанию диктанта подключились страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия. В прошлом году этнодиктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Выбрать наиболее удобную площадку для участия можно на сайте Большого этнографического диктанта. В этом году предполагается провести диктант на 4471 площадке, по оценкам организаторов, в мероприятии примет участие более 300 тысяч человек.

В Москве для написания диктанта откроется более одной тысячи площадок, а центральной, как и в прошлом году, станет Дом Пашкова. В Забайкалье проверить знания по этнографии можно будет в вагоне-лаборатории для обучения будущих машинистов. Присоединятся к акции и работающие на МКС российские космонавты, и сотрудники антарктической станции "Прогресс", а также моряки на ледоколе в Мурманской области.

Принять участие в написании можно было как очно, так и онлайн. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта организуют онлайн-тестирование. Оно продлится с 10.00 по московскому времени 2 ноября до 5 ноября.

30 вопросов



Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задание будет состоять из 30 вопросов: 20 из них одинаковые для всех площадок, еще 10 будут учитывать региональную специфику в зависимости от места проведения. За правильные ответы можно было получить максимум 100 баллов. На написание диктанта будет отведено 45 минут.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября, а вот индивидуальные итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают ФАДН России, министерство национальной политики Удмуртии и региональная общественная организация "Ассамблея народов Удмуртии". Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнёрами акции выступают Россотрудничество, МИД РФ и Роскосмос. Научный партнер акции – Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН).