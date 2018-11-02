«Жители Кавказа всегда были самобытными. Возникало много конфликтов, — водитель такси Ахмед Гайтов везет нас в уникальное село. — Но люди в Балте мирно уживались. Секрета тут нет: просто они всегда понимали, что любой этнический конфликт тут же уничтожит и без того маленькое селение».

Ахмед — ингуш, живет в Назрани. Но в Балте у него много родственников. Когда туристы спрашивают, что бы еще интересного увидеть на Северном Кавказе, он без раздумий везет их сюда.