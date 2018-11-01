Рязанская область решит проблему обманутых дольщиков в 2019 году

РЯЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков будет полностью решена в Рязанской области в 2019 году, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на церемонии вручения ключей от квартир участникам долевого строительства ЖК "Виктория".

Любимов поздравил жителей с долгожданным новосельем, поблагодарил их за терпение и вручил ключи от жилья.

"То, что дом достроен – это результат упорного труда большого количества людей. Таких объектов, как ЖК "Виктория", которые не были введены в эксплуатацию вовремя, на середину 2017 года было 28. Сейчас их осталось 10. Работа по решению проблем дольщиков продолжается. Мы планируем закрыть этот вопрос полностью и предоставить людям квартиры в течение 2019 года", – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, правительство области совместно с муниципальными властями будет контролировать строительство жилых домов.

"Мы будем постоянно отслеживать ситуацию на строительном рынке с тем, чтобы в области больше не появлялось обманутых дольщиков", – сказал Любимов.

Губернатор поблагодарил за совместную работу по достройке дома руководство банка "ФК Открытие" и компанию-застройщика.

Строительство 241-квартирного жилого комплекса "Виктория" на улице Большая в Рязани началось в 2009 году. Было заключено 180 договоров долевого участия. Срок сдачи дома в эксплуатацию истек в конце 2015 года. А в феврале 2017 года строительные работы на объекте были приостановлены из-за нехватки средств у застройщика. Не была завершена отделка помещений, устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территорий. Стоимость работ составляла около 80 миллионов рублей.

В июле 2017 года правительство Рязанской области и ПАО Банк "ФК "Открытие" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Банком было принято решение о дофинансировании строительства ЖК "Виктория". Правительство Рязанской области решило вопрос оптимизации условий технологического подключения объекта к сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения на сумму около 20 миллионов рублей. Как отмечают областные власти, данные решения снизили финансовую нагрузку на застройщика и способствовали завершению строительства объекта в запланированный срок. Благодаря совместно принятым мерам в сентябре 2018 года ЖК "Виктория" был введен в эксплуатацию.

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