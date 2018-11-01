В Кабардино-Балкарии стартовал кадровый конкурс "Новая высота"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сбор заявок на участие в конкурсе управленцев "Новая высота" начался в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы региона Казбек Коков, передает пресс-служба конкурса.

"Победители конкурса получат возможность претендовать на должности как в сферах государственного и муниципального управления, так и в других отраслях — жилищно-коммунальной сфере, бизнесе, образовании, во всех направлениях", — сказал он.

По словам Кокова, этот проект позволит сформировать команду высокопрофессиональных талантливых управленцев, которые придадут новый импульс развитию экономики Кабардино-Балкарской Республики.

При этом в нем может принять участие любой человек, соответствующий минимальным формальным требованиям, подчеркнула руководитель блока оценочных мероприятий конкурса, представитель АНО "Россия — страна возможностей" Калимат Мантаева.

В мероприятии будут использованы современные методики оценки, которые уже доказали эффективность в ходе конкурса "Лидеры России".

"Объективность обеспечивается привлечением в качестве оператора конкурса людей, не имеющих прямого отношения к органам власти и организациям республики", — отметила Мантаева.

Сбор заявок продлится до 20 ноября включительно. Для участия необходимо зайти на сайт конкурса "Новая высота" и оформить заявку.

Мероприятие проводит администрация главы Кабардино-Балкарской Республики при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", флагманским проектом которой является конкурс управленцев "Лидеры России".