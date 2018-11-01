Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионера в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мэр Сергей Собянин подписал закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Москве для определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год, утвердив его на уровне 12 тысяч 115 рублей, соответствующий документ был опубликован на портале мэра и правительства столицы в четверг.

Документ подписан 31 октября. Ранее сообщалось, что депутаты Московской городской думы в среду приняли в трех чтениях закон, предполагающий увеличение в 2019 году прожиточного минимума пенсионера в столице с 11 тысяч 816 рублей до 12 тысяч 115 рублей, что на 20%, или на 299 рублей больше, чем в 2018 году.

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год в размере 12 115 рублей", — говорится в документе.

Также документом признается утратившим силу аналогичный столичный закон на 2018 год.