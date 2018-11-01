МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские интернет-сервисы в рамках подписанного в четверг антипиратского меморандума должны будут в течение шести часов исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с пиратским контентом, включенные в реестр правообладателями, говорится в документе.

Роскомнадзор, поисковики "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, а также крупные правообладатели, в частности Первый канал, ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа Холдинг" и "Национальная Медиа Группа", подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с пиратским контентом в сети.

Согласно документу, он вступает в силу в момент подписания и действует до 1 сентября 2019 года.

Меморандум предусматривает, что правообладатели в течение трех недель со дня подписания создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых без разрешения правообладателя размещаются аудиовизуальные произведения. Интернет-сервисы в свою очередь обязуются каждые пять минут обращаться к реестру и в течение шести часов исключать из поисковой выдачи в РФ попавшие в реестр ссылки.

Держателем реестра выступает Роскомнадзор. "Если возникает некая спорная ситуация, тут появляется Роскомнадзор. Мы выступаем в качестве модератора и данный спор разрешаем. На разрешение споров отводится 30 дней. Уверен, что мы эти споры будем разрешать быстрее", — рассказал журналистам глава ведомства Александр Жаров. Если спор урегулировать не удаётся, любая сторона спора вправе обратиться в суд.

Меморандум может быть продлен по соглашению сторон, к нему могут присоединяться другие участники отрасли.