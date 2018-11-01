МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские интернет-сервисы в рамках подписанного в четверг антипиратского меморандума должны будут в течение шести часов исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с пиратским контентом, включенные в реестр правообладателями, говорится в документе.
Согласно документу, он вступает в силу в момент подписания и действует до 1 сентября 2019 года.
Меморандум предусматривает, что правообладатели в течение трех недель со дня подписания создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых без разрешения правообладателя размещаются аудиовизуальные произведения. Интернет-сервисы в свою очередь обязуются каждые пять минут обращаться к реестру и в течение шести часов исключать из поисковой выдачи в РФ попавшие в реестр ссылки.
Меморандум может быть продлен по соглашению сторон, к нему могут присоединяться другие участники отрасли.