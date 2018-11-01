Полуфинал конкурса менеджеров "Лидеры Кубани" стартует второго ноября

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Полуфинал конкурса перспективных менеджеров "Лидеры Кубани – движение вверх!" начнется в Краснодаре в пятницу, победители получат условия для реализации своего потенциала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в полуфинал прошли 400 человек — они набрали наибольшее количество баллов.

"В Краснодаре 2 ноября стартует полуфинал кадрового конкурса "Лидеры Кубани – движение вверх!". Из первых 100 полуфиналистов в этот день на площадке комплекса тренировочных залов "Чемпион" выберут 25 человек, которые перейдут в итоговый этап", — говорится в сообщении.

Участники пройдут оценочные испытания, бизнес-кейсы, моделирование управленческих и чрезвычайных ситуаций, среди тестов будут также отдельные элементы из норм ГТО. Профессиональную оценку управленческих компетенций участников и диагностику качеств, необходимых для эффективного управления, будут проводить представители из сфер бизнеса, науки и консалтинга, а также руководители кадровых служб муниципальных образований края.

В администрации уточнили, что следующие зональные полуфиналы пройдут в Армавире, Краснодаре и Абрау-Дюрсо. На каждом из них также выберут по 25 финалистов.

Конкурс "Лидеры Кубани – движение вверх!" проводится впервые по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Цель мероприятия – выявить перспективных менеджеров и создать условия для реализации их потенциала.

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