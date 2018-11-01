В Ленинградской области открыли перинатальный центр

ГАТЧИНА, 1 ноя – РИА Новости. Перинатальный центр, который будет принимать до 15 тысяч рожениц ежегодно, открылся в Гатчине в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.

"Это без преувеличения самый желанный и долгожданный наш объект. Строительство перинатального центра шло не без трудностей, но результаты превзошли все ожидания. Центр, на сегодняшний день, самый современный и высокотехнологичный медицинский объект, который мы с удовольствием дарим будущим матерям и детям Ленинградской области", – сказал губернатор региона Александр Дрозденко на торжественном открытии перинатального комплекса.

Центр оснащен оборудованием последнего поколения – ультразвуковыми цифровыми аппаратами, магнитно-резонансным томографом. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных установлены аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных и открытые реанимационные системы.

Учреждение уже открыло двери ленинградским роженицам. В первый день работы здесь появились на свет две здоровые девочки.

Всего в клинике перинатального центра – 130 коек и 10 коек дневного стационара, где с использованием современных медицинских технологий будут проводиться консультации, диагностика, лечение беременных и родивших женщин.

Кроме того, при клинике создан дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой, который позволит повысить доступность высокотехологичной помощи в сельской местности.

Расходы на строительство объекта составили 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда – средства областного бюджета, 1,2 миллиарда – средства федеральной казны. Заказчиком строительства выступила государственная корпорация "Ростех".

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