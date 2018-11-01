Роскомнадзор предложит Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор на переговорах предложит Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

В четверг на площадке Роскомнадзора крупнейшие интернет-площадки и медиахолдинги России заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

"Они (Google – ред.) к нам намерены в течение ближайших месяца-полутора приехать на переговоры. Мы им предложим присоединиться", — сказал Жаров, отвечая на вопрос журналистов о том, почему среди подписантов меморандума не было Google.

Он также пояснил, что поисковик выполняет требования американского закона к защите авторского контента, который "очень напоминает положения данного меморандума". Также, по словам Жарова, у Google "нет юридического представительства в РФ".