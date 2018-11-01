В Роскомнадзоре прокомментировали подписание "антипиратского" меморандума

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется на то, что с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав между интернет-площадками и правообладателями рунет станет самым чистым от пиратства пространством.

"Надеюсь, что с подписанием данного документа… Рунет станет самым чистым пространством интернета в мире от пиратства", — сказал Жаров на совещании с участниками меморандума, которое состоялось на площадке Роскомнадзора в четверг.

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента заключили Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны. Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удаления ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями поднимался еще в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018, посвященной защите авторских прав. Тогда глава Роскомнадзора призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского контента, отметив, что сегодня ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик заявил, что якобы не в состоянии отличить их от пиратских, в чем не раз в ходе обсуждений проблемы авторского контента публично усомнились правообладатели.