В Кремле ответили на просьбу партии "Яблоко" помиловать Сенцова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Администрация президента РФ разъяснила процедуру помилования в ответ на просьбу партии "Яблоко" помиловать осужденного в России Олега Сенцова, сообщила пресс-служба партии.

"Вопрос о помиловании Олега Сенцова (невозможно рассматривать) без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где политзаключенный отбывает наказание. Это следует из ответа Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии "Яблоко", — говорится в сообщении.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В мае он объявлял голодовку, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

* Экстремистское движение, запрещенное в России