Президентские гранты получат 40 проектов нижегородских НКО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Сорок проектов некоммерческих организаций Нижегородской области получат поддержку по итогам конкурса президентских грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сорок проектов НКО Нижегородской области получат поддержку по итогам конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. На их реализацию выделено более 67 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что предоставление президентских грантов — это оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО.
"Сорок одобренных заявок от нижегородских организаций – очень хороший результат. Каждый из проектов — это вклад в развитие культурной жизни региона и поддержание исторической памяти, работа по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотическому воспитанию детей, развитие гражданского общества", — приводит пресс-служба слова Никитина.
По мнению главы региона, получение гранта такого уровня — не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы. "Мы будем и со своей стороны продолжать поддержку хороших начинаний и тиражирование лучших практик в гуманитарной сфере", — подчеркнул Никитин.