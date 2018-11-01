Президентские гранты получат 40 проектов нижегородских НКО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Сорок проектов некоммерческих организаций Нижегородской области получат поддержку по итогам конкурса президентских грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победителям второго конкурса президентских грантов 2018 года на развитие гражданского общества направят 4,7 миллиарда рублей. В перечень победителей вошли 2022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны.

"Сорок проектов НКО Нижегородской области получат поддержку по итогам конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. На их реализацию выделено более 67 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что предоставление президентских грантов — это оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО.

"Сорок одобренных заявок от нижегородских организаций – очень хороший результат. Каждый из проектов — это вклад в развитие культурной жизни региона и поддержание исторической памяти, работа по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотическому воспитанию детей, развитие гражданского общества", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По мнению главы региона, получение гранта такого уровня — не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы. "Мы будем и со своей стороны продолжать поддержку хороших начинаний и тиражирование лучших практик в гуманитарной сфере", — подчеркнул Никитин.

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