Пострадавшего при взрыве в здании ФСБ в Архангельске отправят в Москву

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. Архивное фото

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. Архивное фото

МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Медики приняли решение отправить одного из пострадавших в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске на дальнейшее лечение в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Борт с одним из пострадавших при взрыве в Архангельске готовится к отправке в Москву", — сообщили в правительстве.

В среду вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.